香港社会：政府向泰国曼谷发出红色外游警示，因应当地发生爆炸事件

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月18日 - 因应昨日泰国曼谷旅游区发生炸弹爆炸事件，香港政府周二宣布，提升对曼谷的外游警示级别至＂红色＂，并呼吁市民如非必要，应避免前赴当地。
政府表示，对泰国其他地方的外游警示级别则维持＂黄色＂。
＂计划前赴泰国（曼谷）的市民应调整行程，如非必要，避免前赴当地，例如前往当地旅游；而身在当地的港人应加紧留意当地政府的公布，确保自身安全及避开受爆炸影响的地方。＂政府发言人称。
曼谷著名的四面佛寺附近周一发生炸弹爆炸，导致多人死伤，其中有两名香港居民确认在事件中遇难身亡。香港入境处截至今早收到涉及六名本港居民受伤的求助个，他们已被送往当地医院，其中一人在治疗后出院。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”