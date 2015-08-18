澳新汇市：澳新货币上升，此前澳洲央行会议记录显示对汇率担忧减轻

澳洲央行重申，政策需要具有刺激性，以帮助对矿业投资繁荣结束进行调整的经济。

银行间期货<0#YIB:>几无变动。市场认为年底前再度降息的可能性不到50%，在2016年年中前升息的机率升至66%。

欧元兑澳元 跌至1.5000澳元。

新西兰元兑美元 从早盘的0.6570美元升至0.6595。继上周触及六年低点0.6468后，该货币似乎收复了失地，重新在0.6500上方站稳，未来可能会走高。

“另外，市场愈发认为，今夜乳制品拍卖会上乳品价格可能会反弹，再加上投机客仍持有空仓，新西兰元可能会重新回到0.66上方，”新西兰国民银行的策略师Raiko Shareef在报告中说。

新西兰元的短期支撑位在0.6520，阻力位在0.6620。(完)

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