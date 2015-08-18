澳新汇市：澳新货币上升，此前澳洲央行会议记录显示对汇率担忧减轻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳洲央行重申，政策需要具有刺激性，以帮助对矿业投资繁荣结束进行调整的经济。
银行间期货<0#YIB:>几无变动。市场认为年底前再度降息的可能性不到50%，在2016年年中前升息的机率升至66%。
欧元兑澳元 跌至1.5000澳元。
新西兰元兑美元 从早盘的0.6570美元升至0.6595。继上周触及六年低点0.6468后，该货币似乎收复了失地，重新在0.6500上方站稳，未来可能会走高。
“另外，市场愈发认为，今夜乳制品拍卖会上乳品价格可能会反弹，再加上投机客仍持有空仓，新西兰元可能会重新回到0.66上方，”新西兰国民银行的策略师Raiko Shareef在报告中说。
新西兰元的短期支撑位在0.6520，阻力位在0.6620。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/汪红英；审校 许娜/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”