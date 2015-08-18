路透基点：新海能源启动1.70亿美元再融资案--TRLPC

路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港上市企业新海能源的1.70亿美元三年期定期贷款案已由五家银行启动。

这五家牵头行兼簿记行分别是：国泰世华银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和华侨银行。恒生银行为额度代理行。

这笔贷款可用美元或港元提领，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码280个基点，贷款平均年期为2.4625年。

承诺贷款1,000万美元或以上的银行可获主办行头衔，以49.25基点费用为基准，银行综合收益为300个基点。本案有70个基点的承诺费。

贷款在一年的宽限期之后，将分五期在每半年不等额偿还。偿还比例为：10%(1-2期)、12.5%(3-4期)、55%(第5期)。

周四将在广州和珠海安排一场实地参访。

融资所得将用于再融资和营运资金。银行承诺贷款截止日期为9月11日。

新海能源主要业务为销售及分销液化石油气、成品油业务及销售电子产品。上一次在市场筹资是2014年10月一笔1.05亿美元三年期定期贷款。该笔融资最高综合收益为308个基点，利率为Libor加码270个基点，贷款平均年期为2.83年。(完)