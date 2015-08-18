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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 13:02 BJT

台湾货币市场：短率稳于低水位，央行终止连五日调低隔拆利率

* 央行结束连五日调低代收隔夜资金利率，将利率暂止于0.370%
    * 短率维稳低位
    * 短票量仍少
    * 债券附条件交易利率也在低档未变

     记者 高洁如
    路透台北8月18日 - 台湾银行间短率周二稳于低位，因央行终止连续五日调低短率。交
易员说，央行将隔拆利率暂止于0.370%的低水位，短率后续走势仍视央行动作而定。
    
    交易人士表示，拆款市场需求持续不振，而央行在周一大降短率，周二持平的情况看来
，不排除本周隔拆利率可能先于目前水位暂停。
    
    〞需求不好啊，票券商都没什么票可以卖，〞一位小型民营银行交易员认为。
    
    也有大型银行表示，上周至今，央行不但调低隔拆短率，连冲销的力道也连带小了很多
，只不过若从银行间的准备数字来看，每日的超额准备数字并未爆冲，因此显示市场的资金
可能是分配不平均，有的大多，有的大缺。
    
     台湾央行周二委托银行代收隔夜资金利率终止连五跌，将隔拆利率暂停在0.370%。(背
景资料请见 )    
 本地时间12:44               今日报价                   上日收盘
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 I>                                          
 隔夜银行间拆款加权平         0.370%                     0.370%
 均利率                                      
                                             
   --隔夜拆款利率区间      0.370-0.386%                0.290-0.390%
   --一周拆款利率区间      0.370-0.430%                0.370-0.450%
   --两周拆款利率区间      0.400-0.425%                0.388-0.430%
                                             
  
               
    **短票量仍旧很少**
    
    短票方面，票券商交易员表示，先前央行连续多天调低短率，因此跟着反应短率走低，
目前市场成交略向区间低位移动。但若央行暂时将短率停在目前水位，短票利率料也将先维
稳目前的水准。
    
    也有一位票券商交易员表示，若是大型指标银行调低了短票利率，站在票券商的立场当
然会优先供应短票。但他也承认，多给的短票量能增加多少倒也很难说，很难加倍的给。
    
    大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.52%，同于上日，区间低位
成交较多。   
    
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
518%，前日在0.522%；上日成交量54.4亿台币，前日112.39亿台币。
    
    台湾央行周二存单到期金额1,941亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
    
    台湾央行本周存单到期1兆9,995.1亿台币，本周余日的到期情况分别是周三4,663亿、
周四5,884.3亿以及周五533.5亿台币。    

    拆款中心资料 显示，修正周一超额准备为189亿台币，累积超额准备为2,685亿台
币、加计前期1%的超额准备3,704亿台币。
    
         
    **RP利率市场暂稳于目前水位**
      
    债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，央行引导短率向下动作稍止，市场也准备在目
前的利率水位暂时观望一下。
    
    一位证券商交易员表示，利率低档可能先维持在目前水准，短期内区间低位不会再继续
下跌，但会慢慢引导客户将成交利率慢慢向低档靠拢。
    
    〞老大停了，我们就停了，〞一位票券商交易员说。
    
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日；10天期以上公司
债RP主要成交在0.60-0.62%，也大致持平上日。
        
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间高位略走低
至0.48%，同上日，区间在0.44-0.48%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%
，大区间在0.48%-0.52%，均同上日；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承
作对象不同，有所差异。(完)   

 (审校 林高丽)

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