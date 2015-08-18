台湾债市：10年公债殖利率终止连八跌，央行未续引导短率下行

* 10年券殖利率中止连八日下跌，短多获利了结 * 后市看央行措施与股市走势，股市尚未落底 路透台北8月18日 - 台湾公债殖利率周二收高，10年券104/5 殖利率中止连八日下跌走势。 因央行并未继续下调隔拆利率，且短多先行获利出场。 不过104/5殖利率弹逾1.20%即见买盘承接。交易员表示，虽然殖利率波段跌幅大，且周五就有10年新券10 4/12 要开始发行前交易，不过基本面与政策面有利债市做多，因此短线反弹空间将有限。 〞短线跌幅过大，再加上换券，(殖利率)会打上来，但应该站在买方。〞一位证券商交易主管说。 另一大型银行交易员称，目前市场对央行是否降息的看法分歧，债市后市怎么走，还是要看央行的调控力 道而定。 〞就像是中间价概念，若猜央行明天会调隔拆利率，今天就要进部位。〞他说。 证券商主管认为，除央行引导短率下行的力道，台股会怎么走也是观察重点。今日股市虽一度反弹，但又 由红翻黑，显示底部尚未浮现，预料指数有跌破8,000点可能，但届时股市或将利空出尽，债市则会承压。 另一大型公股银行交易主管也称，经过数日动荡，台湾股、债市已经反映基本面不佳的题材，短期应该有 机会震荡止稳，未来如何发展就看国际经济环境变动与政策的指引。 交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.160-1.200%；五年公债104/9殖利率则暂看0.79 0-0.840%。 台湾金融市场交易员周二表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，终止先前连续五日的走跌。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 +4.23 0.8200% 0.8000-0.8300% 38.00 10 104/5 +3.56 1.1906% 1.1598-1.2040% 209.00 *表创该券交易以来殖利率低位 本周全球重要经济事件和数据包括： 8月18日(二)：英国7月CPI和PPI数据；澳洲央行公布8月政策会议记录；美国7月建筑许可年率；房屋开工 年率； 8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月净投资；美国联邦 公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定；美国7月CPI； 8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布 总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领 先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议； 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零 售销售；欧元区8月消费者信心指数； 30 104/11 没有成交 20 104/7 1.8100 10 104/5 1.1906 5 104/9 0.8200 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)