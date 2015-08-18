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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 14:08 BJT

台湾债市：10年公债殖利率终止连八跌，央行未续引导短率下行

* 10年券殖利率中止连八日下跌，短多获利了结
    * 后市看央行措施与股市走势，股市尚未落底

    路透台北8月18日 - 台湾公债殖利率周二收高，10年券104/5 殖利率中止连八日下跌走势。
因央行并未继续下调隔拆利率，且短多先行获利出场。
    
    不过104/5殖利率弹逾1.20%即见买盘承接。交易员表示，虽然殖利率波段跌幅大，且周五就有10年新券10
4/12 要开始发行前交易，不过基本面与政策面有利债市做多，因此短线反弹空间将有限。
    
    〞短线跌幅过大，再加上换券，(殖利率)会打上来，但应该站在买方。〞一位证券商交易主管说。
    
    另一大型银行交易员称，目前市场对央行是否降息的看法分歧，债市后市怎么走，还是要看央行的调控力
道而定。
    
    〞就像是中间价概念，若猜央行明天会调隔拆利率，今天就要进部位。〞他说。
    
    证券商主管认为，除央行引导短率下行的力道，台股会怎么走也是观察重点。今日股市虽一度反弹，但又
由红翻黑，显示底部尚未浮现，预料指数有跌破8,000点可能，但届时股市或将利空出尽，债市则会承压。
    
    另一大型公股银行交易主管也称，经过数日动荡，台湾股、债市已经反映基本面不佳的题材，短期应该有
机会震荡止稳，未来如何发展就看国际经济环境变动与政策的指引。    
    
    交易员预估，明日10年公债104/5殖利率交易区间暂看在1.160-1.200%；五年公债104/9殖利率则暂看0.79
0-0.840%。     
    
    台湾金融市场交易员周二表示，央行委托银行收受隔夜资金利率为0.370%，终止先前连续五日的走跌。 
    
                    
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
   5   104/9                  +4.23      0.8200%   0.8000-0.8300%      38.00
  10   104/5                  +3.56      1.1906%   1.1598-1.2040%     209.00
    *表创该券交易以来殖利率低位
      
    本周全球重要经济事件和数据包括： 
    8月18日(二)：英国7月CPI和PPI数据；澳洲央行公布8月政策会议记录；美国7月建筑许可年率；房屋开工
年率；

    8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月净投资；美国联邦
公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定；美国7月CPI；

    8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布
总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领
先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议；
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零
售销售；欧元区8月消费者信心指数；  
         30      104/11                     没有成交
         20       104/7                       1.8100
         10       104/5                       1.1906
          5       104/9                       0.8200
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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