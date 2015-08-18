中国货币市场：逾千亿逆回购缓解有限回购利率续涨，缴税因素亦添扰动

路透上海8月18日 - 中国银行间市场周二早盘主要回购利率 继续小涨。交易员表示，央行逾千亿逆回购注水驰援流动性，但适逢月中缴税等因素存抽离效应，加之除国开行外大行供给仍未明显增加，致资金面偏紧局面缓解有限。

交易员并指出，虽然机构对逆回购加量是否消除降准可能性解读存一定分歧，但短期资金面偏紧局面若改善不大，市场此前对流动性乐观预期亦将逐步收敛。

“央妈放了1200亿，够豪迈，可是资金面缓解不大啊，没觉得有明显变松，还是不好借，大行也只有国开在出。”上海一银行交易员表示，而且今天还有月度缴税因素的影响。

她并表示，央行逆回购加量，短期降准的可能性也在下降，此外，还有传言MLF(中期借贷便利)询量，预计央行对流动性的把控短期还将继续观察，大幅放水的概率不高。

央行公开市场今日进行1,200亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于2.5%，操作规模是上周同期的逾两倍，并创2014年1月底来单日逆回购操作最大量。

上海另一交易员认为，其实市场上资金总量并不缺乏，只是机构期限需求不平衡，七天期品种供给仍充足，但资金需求方却均集中在隔夜品种；因此预计央行也不会让流动性太过宽松，而倾向通过定向和公开市场来调节短期流动性。

“央行还是要持稳吧，汇率刚急贬完，即便要降准现在时机也不成熟。”他称。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7212 1.6931 +2.81

七天 2.4906 2.4829 +0.77

14天 2.5954 2.5660 +2.94

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2700 0.5050 +76.50

七天 1.5900 1.1000 +49.00

14天 1.6550 1.5000 +15.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7300 1.6800 +5.00

七天 2.4900 2.4800 +1.00

14天 2.5800 2.5600 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.7450 1.7010 +4.40

七天 2.5310 2.5170 +1.40