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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 12:31 BJT

日本债市：美债涨势提振日债上扬，20年期公债标售需求充足

周二1.2万亿日圆(96.4亿美元)20年期日本公债标售的投标倍数高达2.99。市场参与人士此前一致认为，高于2.0即令人满意。

20年期公债收益率 下降1个基点至1.15%。

美国公债价格周一上涨，因纽约联储银行8月制造业指数降至2009年以来最低，令人担心该数据疲弱可能拖累反应美国经济成长的其他数据的表现。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.080% +0.0 0.080%

10年期公债 0.380% -1.0 0.390%

20年期公债 1.150% -1.0 1.160%

30年期公债 1.410% -0.5 1.415%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.89 +0.17 147.72

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 杜明霞/戴素萍)

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