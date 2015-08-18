路透基点：广西大藤峡水利建设173.6亿元人民币融资案额度分配出炉

路透8月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的40年期173.6亿元人民币项目融资案的贷款额度分配已浮出台面，这是该公司首次在市场筹资。贷款是为了支持在广西壮族自治区水力发电项目。

国开行广西分行担任唯一牵头行兼簿记行和额度代理行，承贷108.6亿元人民币。另外三家以一般参贷行头衔加入的是：中国农业银行承贷32亿元，中国建设银行承贷30亿元、广西北部湾银行承贷3亿元。

消息人士称，贷款利率约为中国人行利率的100%。

融资案已在6月29日签约。一位消息人士称，贷款在九年宽限期之后将以大额尾付（气球贷款）方式偿还。

大藤峡水利枢纽工程位于广西桂平附近，总投资金额339亿元人民币。工程建设在去年年底时展开，预计在2023年投入商业运营。