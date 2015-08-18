路透基点：广西大藤峡水利建设173.6亿元人民币融资案额度分配出炉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透8月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司的40年期173.6亿元人民币项目融资案的贷款额度分配已浮出台面，这是该公司首次在市场筹资。贷款是为了支持在广西壮族自治区水力发电项目。
国开行广西分行担任唯一牵头行兼簿记行和额度代理行，承贷108.6亿元人民币。另外三家以一般参贷行头衔加入的是：中国农业银行承贷32亿元，中国建设银行承贷30亿元、广西北部湾银行承贷3亿元。
消息人士称，贷款利率约为中国人行利率的100%。
融资案已在6月29日签约。一位消息人士称，贷款在九年宽限期之后将以大额尾付（气球贷款）方式偿还。
大藤峡水利枢纽工程位于广西桂平附近，总投资金额339亿元人民币。工程建设在去年年底时展开，预计在2023年投入商业运营。
借款人为大藤峡水利枢纽工程的建设单位，于2009年8月由国家水利部、广西壮族自治区政府及广东省政府按照“政府主导、财政补贴、市场运作、流域与区域共赢”的原则，共同投资组建的大型国有企业。(完) (编译 李婷仪 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”