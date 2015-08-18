港股业绩：九仓中期核心盈利升5%，投资物业盈利比重进一步提高

路透香港8月18日 - 香港综合企业--九龙仓集团 周二公布，上半年核心盈利按年升5%，占比重最大的投资物业盈利稳建增长，抵销了发展物业盈利大减的影响。

截至6月底止半年，九仓的净利按年大幅倒退41%，至69.58亿港元，主要因期内投资物业重估盈余减少，以及公司将其于绿城中国 的投资重新分类为金融投资，因而录得15亿港元的会计亏损所致。若撇除投资物业重估及其他会计损益项目，则期内核心盈利按年升5%，至52.58亿港元。

九仓董事会建议维持中期股息每股派0.55港元。

九仓的业务广及房地产、码头、电讯及媒体，其中投资物业占集团核心盈利比重升至80%，去年为75%。期内投资物业核心盈利按年增长12%，其中香港方面的营业盈利增加8%至53.05亿港元，内地增39%至5.89亿港元。香港的增长主要是旗下的大型购物商场尖沙咀＂海港城＂及铜锣湾＂时代广场＂租约持续稳健的基本租金，且写字楼续租租金稳步上升。

至于发展物业核心盈利则倒退逾一半至3.9亿港元，主要因合营公司盈利减少，以及绿城中国不再为其联营公司而减少贡献所致。

公布业绩前，九仓早盘收低0.77%，报45.1港元。（完）

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