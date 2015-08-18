两岸经贸：8月底两会11次会谈将签租税及飞航安全合作协议--台湾陆委会

路透台北8月18日 - 台湾陆委会周二表示，时隔一年半后，两岸的海基会和海协会将在8月24-26日在福州召开第11次的高层会谈，会中将签署两岸避免双重课税及加强税务合作、以及两岸民航飞航安全及适航合作协议。

其中，在两岸租税协议部分，台湾财政部次长张璠表示，中国大陆居台湾对外投资地区首位，且目前已是台湾最大出口地区，过去常有企业被两地政府重复课税情况，因此参考国际做法，过去六年内推动了数次协商。未来双方签定后，台湾的居住者或企业，不论是有无申请对陆投资，都可递件申请适用租税合作的协议，避免被重复课征所得税。

“之前台商大多是以第三地投资方式去大陆，占比75%，我们特别把这部分也纳入，”财政部国际财政司司长宋秀玲说。

她表示，台湾目前对外洽签了28个租税协定，在市场最忧虑的资讯交换部分，多是以个案申请，交换条件已有国际标准的步骤，交换频率并非外界想象的频繁，必须要满足居住者、涉及所得税课征等要件时才会符合交换要件。

她并举例称，台湾已签订的28个租税协定中都包含税务资讯交换，过去有19件申请案，其中拒绝六件，放行13件，“并非对所有请求照单全收。”

财政部表示，协议生效后预估台湾税收可增81-133亿台币，台商和陆商税收分别可减39亿及1亿台币。

此外，本次两岸也将签署飞安合作协议。交通部表示，目前两岸每周有客运840班次、货运84班，现行相关飞航安全都是民航机构专人随机检修，常造成调度困难。未来在协议签署后，各国民航公司可向民航局申请维修证照来维修对方的飞机，并将优先推动航空备品认证等。