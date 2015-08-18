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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 13:40 BJT

《全球汇市》美元微升，美国升息前景重成关注焦点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1058 1.1080 -0.20 -8.59 1.2097

美元/日圆 124.46 124.38 0.06 4.19 119.68

欧元/日圆 137.62 137.75 -0.09 -5.23 144.78

美元/瑞郎 0.9792 0.9791 0.01 -1.50 0.9941

英镑/美元 1.5580 1.5582 -0.01 0.04 1.5573

美元/加元 1.3101 1.3077 0.18 12.76 1.1618

澳元/美元 0.7364 0.7366 -0.03 -9.84 0.8168

新西兰元/美元 0.6595 0.6570 0.38 -15.42 0.7797

澳元/日圆 91.650 91.620 0.03 -6.22 97.750

新西兰元/日圆 82.110 81.720 0.48 -12.18 93.310

英镑/日圆 193.91 193.78 0.07 4.34 186.38

澳元/新西兰元 1.1156 1.1201 -0.40 6.56 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/王颖/张若琪 审校 于春红/李春喜)

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