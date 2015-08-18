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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 13:58 BJT

新兴汇市：泰铢在曼谷爆炸案后跌至逾六年低点，新兴亚币走软

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.45 124.40 -0.04 -3.85 119.66

坡元 1.4074 1.4073 -0.01 -5.78 1.3260

台币 32.436 32.621 +0.57 -2.21 31.718

韩元 1184.72 1183.10 -0.14 -7.21 1099.30

泰铢 35.58 35.39 -0.53 -7.53 32.90

菲律宾披索 46.36 46.33 -0.06 -3.54 44.72

印尼卢比 13840.00 13785.00 -0.40 -10.55 12380.00

印度卢比 65.32 65.32 +0.01 -3.50 63.03

马币 4.1200 4.1065 -0.33 -15.13 3.4965

人民币 6.4067 6.3947 -0.19 -3.16 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红/王兴亚/张若琪 审校 张涛/白云)

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