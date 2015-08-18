《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆以外其他亚洲货币上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元兑美元跌0.21%，新西兰元/美元涨0.41%，美元/人民币升0.21%，美元/离岸人民币上扬0.04%
* 美元/马币涨0.44%，美元/泰铢上扬0.14%，美国10年期公债收益率报2.1608%，布兰特原油期货跌0.35%
* 日经指数下滑0.27%%，沪综指重挫3.69%，恒生指数跌0.6%，泰国股市大跌2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.62%
* 中国7月房价延续回暖之势，一线城市上涨压力浮现
* 澳洲央行称，货币政策适宜维稳，对汇率的担忧似乎减轻 (完)
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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。