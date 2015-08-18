《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.49%，情绪偏谨慎定位近二级

* 招标品种：财政部七年期续发国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三10:35-11:35

* 受访人数：10位(银行、券商)

* 预测区间：3.43%-3.53%

* 预测均值：3.49%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，自上周汇改以来银行间资金面渐趋紧，央行周二逆回购1,200亿元明显放量，但机构对后期流动性预期仍维持谨慎，债市整体改善有限，交投情绪一般，预计明日该期国债定位接近于二级，预测均值为3.49%。

上海一银行交易员认为，国债招标通常惊喜不多，目前市场交投情绪亦略平淡，本期新债需求预计一般，剔除手续费影响(约1个bp)后，贴近二级水平定价的概率较大。

北京一券商交易员亦表示，周二国开债招标结果向好可能与逆回购超预期放量有关，但国债表现可能难复火爆，“国债与金融债的需求群体不太一样，不太好说”。

中国国家开发银行 周二上午招标发行的两期债均低于预期，三年期新发债中标利率为3.26%，10年期增发债中标收益率3.87%；两期债的投标倍数分别为5.70倍和4.78倍。

华东一券商交易员分析，央行1200亿元逆回购对短期资金面紧张有一定缓解，但市场对降准的期待仍然较大，仅仅依靠公开市场工具调节，对后市预期改变可能有限；不过考虑到近期供给缩量，此次国债招标总体压力亦不大。

中国央行公开市场周二进行了1,200亿元人民币七天期逆回购操作，创下逾一年半以来单日逆回购操作最大量。业内人士认为，逆回购规模冲高有助于缓和近日资金紧张情绪并稳定市场预期，不过若外汇占款大减趋势不改，仍不能排除再次下调存款准备金率的可能。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.5033%。本次续发国债的标的券150014券最新成交收益率 在3.5100%。

明日招标新债为今年第14期 七年期品种的首次续发，该期债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该债具体招标时间为8月19日上午10:35-11:35，之前发行的同期国债当日停止交易一天，招标结束至8月24日进行分销；8月26日起与之前发行的同期国债合并上市交易。