全球金市：金价走势挣扎，市场焦点转回美国升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“未来一两周金价将在约1,100美元水平波动，”涂国彬(Mark To)说，“我认为无论美国究竟是9月份还是12月份加息，有关加息的预期已经被完全消化。”
0603 GMT，现货金 涨0.1%，至每盎司1,118.78美元，周一曾温和上涨。
金价上周创三周高位1,126.31美元，因人民币贬值刺激了关于美联储可能推迟加息的预期。
12月美国期金 持平于每盎司1,118.40美元。
随着美元走强，7月份投资者从黄金ETF中撤出了23亿美元资金。
现货白银 跌0.5%，至每盎司15.23美元。铂金 持稳于994美元。钯金 跌0.3%，至610.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/孙国玉；审校 张涛/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”