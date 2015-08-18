全球金市：金价走势挣扎，市场焦点转回美国升息

“未来一两周金价将在约1,100美元水平波动，”涂国彬(Mark To)说，“我认为无论美国究竟是9月份还是12月份加息，有关加息的预期已经被完全消化。”

0603 GMT，现货金 涨0.1%，至每盎司1,118.78美元，周一曾温和上涨。

金价上周创三周高位1,126.31美元，因人民币贬值刺激了关于美联储可能推迟加息的预期。

12月美国期金 持平于每盎司1,118.40美元。

随着美元走强，7月份投资者从黄金ETF中撤出了23亿美元资金。

现货白银 跌0.5%，至每盎司15.23美元。铂金 持稳于994美元。钯金 跌0.3%，至610.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金