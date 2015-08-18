版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 18日 星期二 14:41 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上日收在55日均线下方，激励空方士气

路透8月18日 - 0634GMT

* 欧元/美元上日收在55日均线(切入位1.1096)下方，激励空方士气

* 短线下看1.1015，获利锁定在1.1190

* 至今低点为1.1051，下方1.1045/41有200小时均线及10日均线

* 1.1031及1.0988分别为1.0847上涨至1.1215的50%及61.8%回档位

* 技术图表：link.reuters.com/zan45w

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐