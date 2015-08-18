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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 17:21 BJT

台湾汇市：台币收续创近六年新低，因数据不佳、政策偏贬及外资汇出

* 台币收盘再创五年11个月新低，因数据不佳料央行将降息
    * 外资持续汇出，全日净汇出约3.5亿美元
    * 交易员预估明日实质交易区间在32.400-32.500

    路透台北8月18日 - 台币兑美元 周二收盘连三贬，并创五年11个月新低；交易
员指出，受国际美元走强，且午后人民币一度反转走贬带动，及韩元等亚币纷纷走低，台币
也跟着走贬。
    
    他们表示，因近来公布各项经济数据不佳，今天外资持续汇出，全天净汇出约3.5亿美
元；而央行为救出口，持续进场买入美元藉此压低台币汇率，料短线台币易贬难升。
    
   〞人民币早上本来是升值的，中午吃完饭回来却变贬了，台币也跟着走贬。〞汇银人士
说。
    
    两位大型公股商银交易员表示，央行为了挽救低迷的景气，最近引导短率走低，市场开
始预期央行不排除降息；而美国联邦准备理事会(FED)则可望在九月升息，因而引爆外资出
走潮，今天外资持续大买美元，加重台币贬值力道。
    
    一家中型外商银行交易员表示，今天韩元等亚币持续走贬，而人民币尾盘虽收小升，但
午后一度走低，引发市场恐慌性买盘涌入，且因经济数据不佳，央行汇率政策明显偏向贬值
方向；使市场一致看贬台币。
    
    今日台币实质交易区间在32.380-32.455，上日交易区间在32.170-32.305。交易员预估
，明日台币实质交易波动区间暂看在32.400-32.500。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日
扩大，显示市场看升美元的气氛更浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.550/3
2.580，上日收在32.490。 
    
    今天台币以32.653作收，创五年11个月新低价，此前低为2009年9月14日的收盘价为32.
653。
    
    台湾股市周二收跌，连续第二日创近21个月收盘新低。大盘加权股价指数 收跌0
.44%，报8,177.22点；此前收盘低位为2013年11月22日的8,116.78点。 
    
    台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超1.29亿台币，连续九个交易日卖
超共计226.93亿台币；上交易日修正后为卖超20.70亿台币。 
    
    韩元/美元周二  国内收贬0.2%，报1,185.0，上日收在1,183.1。 
   
    人民币兑美元即期 周二微幅收升，中间价连三日小涨。市场人士称，外管局
最新结售汇数据显示客盘购汇需求旺盛，今日市场流动性不足使得小额购汇即可推低人民币
汇价，但一早起便有大行结汇，并在尾盘再次强力出手，助推人民币由跌转升。 

    本周国际重要经济数据和事件有：  

    8月18日(二)：美国7月建筑许可年率；房屋开工年率。

    8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月
净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定
；美国7月CPI；

    8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山
联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说
；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月P
PI；瑞典央行召开执行理事会会议；
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心
CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完)
       
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.653    32.621   32.380-32.655  32.630     8.34    9.26
                                                                         
 元太外汇经纪公司     32.652    32.622   32.395-32.652  32.629     4.30    4.32
                                                                         
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.120/0.130             0.110/0.130 
 美元/台币六个月期            0.100/0.125             0.075/0.110
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)

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