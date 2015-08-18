台湾汇市：台币收续创近六年新低，因数据不佳、政策偏贬及外资汇出

* 台币收盘再创五年11个月新低，因数据不佳料央行将降息 * 外资持续汇出，全日净汇出约3.5亿美元 * 交易员预估明日实质交易区间在32.400-32.500 路透台北8月18日 - 台币兑美元 周二收盘连三贬，并创五年11个月新低；交易 员指出，受国际美元走强，且午后人民币一度反转走贬带动，及韩元等亚币纷纷走低，台币 也跟着走贬。 他们表示，因近来公布各项经济数据不佳，今天外资持续汇出，全天净汇出约3.5亿美 元；而央行为救出口，持续进场买入美元藉此压低台币汇率，料短线台币易贬难升。 〞人民币早上本来是升值的，中午吃完饭回来却变贬了，台币也跟着走贬。〞汇银人士 说。 两位大型公股商银交易员表示，央行为了挽救低迷的景气，最近引导短率走低，市场开 始预期央行不排除降息；而美国联邦准备理事会(FED)则可望在九月升息，因而引爆外资出 走潮，今天外资持续大买美元，加重台币贬值力道。 一家中型外商银行交易员表示，今天韩元等亚币持续走贬，而人民币尾盘虽收小升，但 午后一度走低，引发市场恐慌性买盘涌入，且因经济数据不佳，央行汇率政策明显偏向贬值 方向；使市场一致看贬台币。 今日台币实质交易区间在32.380-32.455，上日交易区间在32.170-32.305。交易员预估 ，明日台币实质交易波动区间暂看在32.400-32.500。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日 扩大，显示市场看升美元的气氛更浓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.550/3 2.580，上日收在32.490。 今天台币以32.653作收，创五年11个月新低价，此前低为2009年9月14日的收盘价为32. 653。 台湾股市周二收跌，连续第二日创近21个月收盘新低。大盘加权股价指数 收跌0 .44%，报8,177.22点；此前收盘低位为2013年11月22日的8,116.78点。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超1.29亿台币，连续九个交易日卖 超共计226.93亿台币；上交易日修正后为卖超20.70亿台币。 韩元/美元周二 国内收贬0.2%，报1,185.0，上日收在1,183.1。 人民币兑美元即期 周二微幅收升，中间价连三日小涨。市场人士称，外管局 最新结售汇数据显示客盘购汇需求旺盛，今日市场流动性不足使得小额购汇即可推低人民币 汇价，但一早起便有大行结汇，并在尾盘再次强力出手，助推人民币由跌转升。 本周国际重要经济数据和事件有： 8月18日(二)：美国7月建筑许可年率；房屋开工年率。 8月19日(三)：中国二季度金融机构直接投资流量数据；欧元区6月经常帐；欧元区6月 净投资；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；冰岛央行宣布利率决定 ；美国7月CPI； 8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山 联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说 ；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月P PI；瑞典央行召开执行理事会会议； 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心 CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完) 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.653 32.621 32.380-32.655 32.630 8.34 9.26 元太外汇经纪公司 32.652 32.622 32.395-32.652 32.629 4.30 4.32 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.120/0.130 0.110/0.130 美元/台币六个月期 0.100/0.125 0.075/0.110 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)