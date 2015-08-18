国际油市：美国油价创逾六年低位，因需求前景疲软

0657GMT，美国原油期货 跌0.36美元，报每桶41.51美元，为2009年初以来最低。

布兰特原油期货 报每桶48.45美元，跌0.29美元，不过较2015年低点45.19美元还有一段距离。

BMI Research称，市场跌势可能有些过了，预期第四季油价会有温和回调。

交易所周一数据显示，资产管理公司和对冲基金连续第四周减少布兰特原油期货净多仓。这更凸显了市场的偏空气氛。

油价长期前景仍偏空，BMI Research预期“到2018年之前油价仍将维持疲势。”其预期布兰特原油在2016年和2017年的均价将分别在56和55美元，美国原油明后两年的均价将在53美元。(完)

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