国际油市：美国油价创逾六年低位，因需求前景疲软

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0657GMT，美国原油期货 跌0.36美元，报每桶41.51美元，为2009年初以来最低。
布兰特原油期货 报每桶48.45美元，跌0.29美元，不过较2015年低点45.19美元还有一段距离。
BMI Research称，市场跌势可能有些过了，预期第四季油价会有温和回调。
交易所周一数据显示，资产管理公司和对冲基金连续第四周减少布兰特原油期货净多仓。这更凸显了市场的偏空气氛。
油价长期前景仍偏空，BMI Research预期“到2018年之前油价仍将维持疲势。”其预期布兰特原油在2016年和2017年的均价将分别在56和55美元，美国原油明后两年的均价将在53美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”