《路透晚报》--8月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：外债管理改革行在途中，央行考虑取消外债规模审批--消息

中国央行有序推进资本项目可兑换有望再落一棋。三位消息人士周二透露，央行考虑复制推广上海自贸区采用的外债管理办法至全国，即取消外债规模审批，改为按照企业资本金的一定比例自行决定对外发债。

--《财经洞察》央行再落四子后中国资本项目开放将棋至终局

僵硬的人民币汇率开始变得更富弹性，为中国资本项目下一步开放腾挪出更大的空间。在多数资本项目实际或有条件开放的基础上，预计中国央行将在11月的SDR正式评估日前，重手落下四枚棋子，基本完成资本项目棋局的收官之举。这四个开放内容包括个人投资者出海（QDII2）、深港通实施、债券市场继续对外开放，以及企业外债管理制度改革。

--《综述》天津爆炸事故引发中国公共安全之忧，背后隐含更多迷思

今年6月中国的“东方之星”沉船事故逾400人遇难，尚未看到事故处理最终结果时，"8.12"天津港爆炸事故再令100多条鲜活的生命瞬间消失，也引发民众对公共安全之忧。尽管天津港爆炸事故的处置还在继续中，巨大的经济损失尚无法估算，危险品仓库爆炸的化学物质对环境污染仍在监测，但对导致此次爆炸事故的天津港国际物流中心区域内瑞海公司背后的故事正成为各路媒体追逐的焦点，也让整个事件更显扑朔迷离。

--中国反腐：安监总局局长杨栋梁涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站周二宣布，中国国家安监总局局长杨栋梁涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。

--中国房地产：7月房价延续回暖之势，一线城市上涨压力浮现

尽管7月属于楼市淡季，中国房价仍然延续了回暖之势，统计局最新数据显示，7月70城房价同比跌幅继续收窄，环比持续上升，一线城市房价涨势稳居前列，上涨压力开始浮现。

--两岸经贸：8月底两会11次会谈将签租税及飞航安全合作协议--台湾陆委会

台湾陆委会周二表示，时隔一年半后，两岸的海基会和海协会将在8月24-26日在福州召开第11次的高层会谈，会中将签署两岸避免双重课税及加强税务合作、以及两岸民航飞航安全及适航合作协议。

--香港数据：5-7月失业率微增至3.3%，劳工市场大致持稳

香港政府周一公布，今年5-7月的失业率为3.3%，略高于此前4-6月的失业率3.2%，劳工市场大致保持稳定。

【金融】

--《焦点》中国中小银行掘金票据创新业务，互联网金融成小伙伴

对于中国中小银行，蓬勃兴起的互联网金融正由存款竞争者变为票据业务小伙伴。银行业人士称，经济逆周期与权益市场波动使票据“创新”业务成为银行资产的“新宠”，而互联网金融平台放大了银行配置票据资产的动力，并提升风险偏好。

--《特写》中国P2P网贷逆袭担保贷款，风生水起却风险未卜

顺应金融脱媒趋势，中国政府正在大力鼓励互联网金融发展，增加金融供给。崛起于草根的P2P行业迎来了一派繁荣景象。但随着业务量的剧增，风险防范的任务也越来越重。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购骤放量以稳流动性，外占减少趋势不改降准仍可期

中国央行公开市场周二进行了1,200亿元人民币七天期逆回购操作，创下逾一年半以来单日逆回购操作最大量。业内人士认为，逆回购规模冲高有助于缓和近日资金紧张情绪并稳定市场预期，不过若外汇占款大减趋势不改，仍不能排除再次下调存款准备金率的可能。

--《中国债市每日综述》现券盘整国债期货走强，逆回购放量难缓资金面

中国央行公开市场周二逆回购操作量骤增，但对缓和银行间市场偏紧资金面效果有限，现券及IRS(利率互换)走势相对平稳；不过午后股市暴跌，带动国债期货明显走强。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值3.49%，情绪偏谨慎定位近二级

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，自上周汇改以来银行间资金面渐趋紧，央行周二逆回购1,200亿元明显放量，但机构对后期流动性预期仍维持谨慎，债市整体改善有限，交投情绪一般，预计明日该期国债定位接近于二级，预测均值为3.49%。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收升，流动性不足下尾盘再现大行强力结汇

人民币兑美元即期周二微幅收升，中间价连三日小涨。市场人士称，外管局最新结售汇数据显示客盘购汇需求旺盛，今日市场流动性不足使得小额购汇即可推低人民币汇价，但一早起便有大行结汇，并在尾盘再次强力出手，助推人民币由跌转升。

--中国外汇：7月银行结售汇再现逆差，资本流出压力上升但人民币无虞

中国7月银行结售汇再现大幅逆差，结束此前连续两个月顺差，彰显国内外汇市场供求明显恶化。随着美联储加息时点临近，跨境资本流出新兴市场压力上升，中国亦不例外，但中国有能力稳定汇率预期，确保人民币不失控。

--人民币汇率：7月实际与名义有效汇率双双刷新历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双刷新历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.61%至132.13，上月为环比上涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为上涨0.87%。

--中国外汇：6月续净增持美国国债至1.27万亿美元，连续数月抛售美国股票

美国财政部最新公布的数据显示，截止6月末中国持有美国国债为12,712亿美元，较上月净增9亿美元，仍为美国国债第一大持有国。

【证券/行业】

--《综述》中国股市暴跌逾6%再现千股跌停，市场信心脆弱如惊弓之鸟

中国股市沪综指周二收挫逾6%创三周最大单日跌幅，两市重回千股跌停模式。有迹象表明，在监管层宣布更加注重发挥市场自我调节的作用后，A股市场本身仍十分脆弱。分析人士指出，在证监会宣布中证金公司稳定市场的方式出现变化后，市场情绪受到影响，投资者心理预期和操作逻辑随之调整，短期经过连续上涨后，热点板块出现退潮，在买盘不足的情况下大盘再陷大幅调整。

--中国证券：中央汇金部分接盘股份披露，多家非金融企业在列

在中国证券金融股份有限公司将部分股票协议转让给中央汇金公司后，汇金公司的持股情况备受市场关注，而根据最新的披露，部分非金融企业如美克家居、华兰生物、天保重装等公司也在列。

--中国社会：北京等七省市将实施临时减排，确保抗战胜利纪念活动期间空气质量

人民日报周二报导，8月28日零时至9月4日24时，北京等七省区市将统一实施六大临时强化减排措施，以确保抗战胜利70周年纪念活动期间空气质量明显改善。

--中港个股：大唐发电拟扩大直购电市场份额，扩展盈利空间

中国主要发电商--大唐国际发电股份有限公司周二称，公司拟扩大直购电市场份额，以扩展盈利空间。

--中国农业：7月棉花进口同比降62%至105,700吨--中国棉花网

据中国棉花网(Cncotton.com)引用海关数据称，中国7月份棉花进口量较上年同期下降62.3%，至105,700吨。 (完) (整理 黄凯; 审校 张喜良)