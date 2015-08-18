《全球汇市》美国升息前景支撑美元，英国通胀数据公布前英镑疲软

尽管纽约联储周一发布的调查显示，8月纽约州制造业活动降至2009年以来最低，但美元仍展现韧性。

“纽约联储制造业数据并不利好，但就业和物价仍是潜在升息的关键因素，”巴克莱驻东京的首席日本汇率策略师Shinichiro Kadota称。

“焦点仍在美联储，包括其在人民币意外波动后可能、或可能不会采取什么行动，”Kadota称。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1072 1.1080 -0.07 -8.46 1.2097

美元/日圆 124.33 124.38 -0.04 4.07 119.68

欧元/日圆 137.65 137.75 -0.07 -5.21 144.77

美元/瑞郎 0.9765 0.9791 -0.27 -1.75 0.9941

英镑/美元 1.5566 1.5582 -0.10 -0.03 1.5573

美元/加元 1.3116 1.3077 0.30 12.89 1.1618

澳元/美元 0.7338 0.7366 -0.38 -10.16 0.8168

新西兰元/美元 0.6578 0.6570 0.12 -15.63 0.7797

欧元/瑞郎 1.0817 1.0839 -0.20 -10.05 1.2026

欧元/英镑 0.7112 0.7109 0.04 -8.29 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4356 9.4581 -0.24 0.30 9.4688

美元/挪威克朗 8.2398 8.2100 0.36 10.28 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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