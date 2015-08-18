版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 15:46 BJT

《汇市简讯》美元/日圆呈现区间波动，21日均线仍为关键

0740GMT

* 美元/日圆仍受到21日均线支撑，尽管最近有向下测试举动

* 今日均价为124.19，一目均衡基准线大幅提高至124.10

* 在此区域应可获得良好支撑

* 日内呈现区间波动，在小时云区图附近打转

* 又回到200小时均线124.54下方，在123.55有买盘

* 技术图表：link.reuters.com/hen45w (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐