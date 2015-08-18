中港个股：大唐发电拟扩大直购电市场份额，扩展盈利空间

路透香港8月18日 - 中国主要发电商--大唐国际发电股份有限公司 周二称，公司拟扩大直购电市场份额，以扩展盈利空间。

今年3月中央下发关于进一步深化电力体制改革的若干意见，具体改革措施包括建立市场化交易体系，在发电侧和售电侧形成有效竞争，逐步放开上网电价和销售电价等。

大唐发电总经济师应学军在记者会上称，新改革下企业必须在节能降耗和应对市场能力两个方面提升竞争力，大唐发电今年开始为期三年的节能降耗安排，至于应对市场能力上主要布局于直购电和售电市场。

“（电力企业）以往是保障安全，目前向安全生产和销售并重的方向转变。”他说。

今年1-7月大唐发电签订直购电合同70.1亿千瓦时，预计全年合同量80-85亿千瓦时，较去年翻一番。

应学军指出，虽然直购电的电价低于标杆上网电价，但降价幅度可以通过增量效益来弥补，公司将通过加大直购电的市场份额，以扩展盈利空间。

今年上半年国内火电企业面对发电量与电价双降情况，盈利增长仍然有赖于煤价持续下滑，虽然现时煤价仍在下行，但市场普遍预期下半年国内电价仍有一次下调，对电力企业收入带来压力。

大唐发电总会计师刘全成称，第三季煤价仍在下行，预计第四季将出现季节性反弹，虽然国内主要煤炭生产商减产亦有助稳定煤价，但由于煤炭市场供过于求状况不变，预料煤价反弹幅度有限。

公司今年上半年的发电量按年下降4.32%，上网电价下调导致电力销售收入减少5%，但煤价下滑使得单位燃料成本下降近16%，加上核电等联营公司利润贡献，弥补煤化工、煤炭及其他业务亏损，上半年净利同比仍升4%。

大唐发电副董事长兼总经理吴静表示，国资委仍在积极指导大唐集团煤化工业务重组，希望今年内可以完成重组。此外，大唐集团向上市公司注入河北近300兆瓦火电业务的工作亦已经启动，计划10月份落实。

大唐H股尾盘跌逾3%，报3.43港元；A股则跌停，报6.91元人民币。（完）