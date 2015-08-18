泰国社会：一男子在曼谷中心一桥上投掷小型爆炸物，所幸未造成伤亡

路透曼谷8月18日 - 泰国警方周二表示，一名男子从曼谷中心区的一桥上扔出一个小型爆炸物，但未造成人员伤亡。曼谷周一晚发生的爆炸已经造成22人死亡，其中包括九名外籍人员。

曼谷Klongsan区的副警长Natakit Siriwongtawan表示，这名身份不明的男子在曼谷昭披耶河(Chao Phraya River)一繁忙的码头附近投掷一爆炸物，爆炸物落入河道。

“如果爆炸物没有落入水中，那么一定会造成伤亡，”他说。（完）