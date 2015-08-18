泰国社会：一男子在曼谷中心一桥上投掷小型爆炸物，所幸未造成伤亡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月18日 - 泰国警方周二表示，一名男子从曼谷中心区的一桥上扔出一个小型爆炸物，但未造成人员伤亡。曼谷周一晚发生的爆炸已经造成22人死亡，其中包括九名外籍人员。
曼谷Klongsan区的副警长Natakit Siriwongtawan表示，这名身份不明的男子在曼谷昭披耶河(Chao Phraya River)一繁忙的码头附近投掷一爆炸物，爆炸物落入河道。
“如果爆炸物没有落入水中，那么一定会造成伤亡，”他说。（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”