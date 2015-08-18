路透伦敦8月18日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

美元/日圆：上周再次未能在125.00上方站稳，表明该汇率仍可能走低。支撑位在123.75区域，继而是123.00。只有突破125.90，才有望升向127.20。

欧元/美元：继上周突破7月高位1.1200的尝试失败后，欧元现已跌穿50日移动均线，很有可能跌向1.1020区域。只有突破1.1230，才能重新上看1.1450。目前该汇率似乎陷入了1.0800/1.1200区间。

欧元/英镑：0.7120为关键价位。若保持在该水准下方，可能进一步跌向0.7040。主要阻力位仍为0.7200区域以及始自5月高位0.7480的趋势线阻力。

英镑/美元：继续在1.5460-1.5680区间内波动，但走势似乎已偏向上行。过去五周高位1.5680仍是关键上档阻力位。中期支撑位在1.5530。突破1.5700后有望重新升向1.5820水平。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1086 1.1080 0.05 -8.36 1.2097

美元/日圆 124.24 124.38 -0.11 4.00 119.68

欧元/日圆 137.74 137.75 -0.01 -5.15 144.77

美元/瑞郎 0.9759 0.9791 -0.33 -1.83 0.9941

英镑/美元 1.5581 1.5582 -0.01 0.05 1.5573

美元/加元 1.3111 1.3077 0.26 12.85 1.1618

澳元/美元 0.7341 0.7366 -0.34 -10.12 0.8168

新西兰元/美元 0.6577 0.6570 0.11 -15.65 0.7797

欧元/瑞郎 1.0820 1.0839 -0.18 -10.03 1.2026

欧元/英镑 0.7113 0.7109 0.06 -8.28 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4374 9.4581 -0.22 0.30 9.4688

美元/挪威克朗 8.2320 8.2100 0.27 10.17 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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