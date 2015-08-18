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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 16:06 BJT

金属期市：伦铜创六年新低接近5,000美元，因对中国经济信心恶化

市场弥漫不安气氛，盖过中国楼市改善迹象。尽管7月属于楼市淡季，中国房价仍然延续了回暖之势，统计局最新数据显示，7月70城房价同比跌幅继续收窄，环比持续上升，一线城市房价涨势稳居前列，上涨压力开始浮现。

0731 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1.5%，至每吨5,030美元，上日下跌1.1%。

上海期货交易所期铜合约 跌1.1%，至每吨38,790元人民币(6,059美元)。

其他金属亦下滑，LME期锌 、期镍 、期铅 与期锡 皆跌逾1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 孙茉莉/高琦)

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