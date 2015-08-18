金属期市：伦铜创六年新低接近5,000美元，因对中国经济信心恶化

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场弥漫不安气氛，盖过中国楼市改善迹象。尽管7月属于楼市淡季，中国房价仍然延续了回暖之势，统计局最新数据显示，7月70城房价同比跌幅继续收窄，环比持续上升，一线城市房价涨势稳居前列，上涨压力开始浮现。
0731 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌1.5%，至每吨5,030美元，上日下跌1.1%。
上海期货交易所期铜合约 跌1.1%，至每吨38,790元人民币(6,059美元)。
其他金属亦下滑，LME期锌 、期镍 、期铅 与期锡 皆跌逾1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 孙茉莉/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”