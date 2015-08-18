《汇市简讯》澳元兑美元受中国股市重挫6%打击而下跌，0.7323为支撑

0809GMT * 中国股市收盘大跌逾6%，带动澳元下滑 * 传言0.7330下方有有澳元买盘(0.7323为8月13日低点) * 据传在0.74下方有卖盘(0.7399为周一高点、0.7397为8月14日高点 ) * 0.7386为亚洲盘高点，纽约盘周一高点为0.7389 * 澳洲央行9月1日会议料将维持政策不变；美国联邦储备理事会(FED /美联储)将于9月16-17日开会(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)