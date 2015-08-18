版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 16:21 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元受中国股市重挫6%打击而下跌，0.7323为支撑

0809GMT
    
    * 中国股市收盘大跌逾6%，带动澳元下滑
    * 传言0.7330下方有有澳元买盘(0.7323为8月13日低点)
    * 据传在0.74下方有卖盘(0.7399为周一高点、0.7397为8月14日高点
)
    * 0.7386为亚洲盘高点，纽约盘周一高点为0.7389
    * 澳洲央行9月1日会议料将维持政策不变；美国联邦储备理事会(FED
/美联储)将于9月16-17日开会(完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    

 (编译 张明钧; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐