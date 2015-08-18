版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 16:25 BJT

路透基点：中电神头发电寻求逾50亿元长期融资--TRLPC

路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中电神头发电有限责任公司寻求逾50亿元人民币(逾7.81亿美元)的长期融资。

消息人士称，中国农业银行、交通银行、建设银行、国家开发银行以及招商银行这几家银行的山西分行牵头此项融资，融资可能以俱乐部贷款的形式，或在稍后阶段采取有限的银团贷款形式。

资金将用于建造两座火电站，装机容量均为1,000兆瓦，预计明年完工。

实地考察于7月15日在山西朔州进行。

借款人是中国最大的国有电力公司之一--中国电力投资集团公司旗下的一家子公司。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐