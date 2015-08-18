路透基点：中电神头发电寻求逾50亿元长期融资--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中电神头发电有限责任公司寻求逾50亿元人民币(逾7.81亿美元)的长期融资。
消息人士称，中国农业银行、交通银行、建设银行、国家开发银行以及招商银行这几家银行的山西分行牵头此项融资，融资可能以俱乐部贷款的形式，或在稍后阶段采取有限的银团贷款形式。
资金将用于建造两座火电站，装机容量均为1,000兆瓦，预计明年完工。
实地考察于7月15日在山西朔州进行。
借款人是中国最大的国有电力公司之一--中国电力投资集团公司旗下的一家子公司。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”