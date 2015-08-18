基金观点：中国人民币报价机制变动对全球经济利多于弊--标准人寿投资

路透香港8月18日 - 中国上周完善人民币兑美元中间价报价并一次性贬值的举动震动全球，标准人寿投资新兴市场经济师Alex Wolf周二指出，只要人民币未来任何进一步贬值的步伐温和有序，并与国内宏观经济形势变化吻合，就不会对世界其他地区造成不稳或通缩压力。

“事实上，中国政策现时更加灵活地支持经济以及硬着陆机会降低，这次机制变动对全球经济整体上是利多于弊的。”他说。

以下为评论全文：

中国上周容许人民币贬值逾3%的决定，令人民币创1994年以来两日内的最大变幅，震惊全球市场。中国人民银行官方宣布，人民币的结算汇率将参考前一日的即期汇价，由市场来厘定汇率。市场急于将这次政策变动视为：一) 中国参与全球货币战；或者二) 一项令人民币变得更为符合国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子要求的举动，但其实从更细微的角度分析，应透彻看清这是有必要的政策改革，将可支持中国资本账户逐步开放，并改变中国当局推行货币政策的模式。

市场对此反应负面，忧虑中国是由于货币和财政宽松措施成效不彰，情急下才将人民币贬值以刺激经济。不少人本已认为中国的经济增长情况较官方数据所示疲弱，如今人民币贬值，更令他们将此视为中国经济状况较官方所承认更为动荡的证据。这次变动的时机亦无助纾缓市场忧虑--中国发表7 月份欠佳的出口数据后，不出数日人行便公布政策变更。话虽如此，中国的政策并非纯粹为了刺激出口或者争取将人民币纳入特别提款权货币篮子，只是当局明白到，如要开放资本账户，是需要容许人民币有较大幅度、以市场作主导的波动。说到底，当前的贬值幅度远不足以刺激出口，尤其是考虑到其他贸易竞争国家的汇价跌幅。除此之外，除非将货币人为压至低于其公平价值，藉此扩大出口市场份额，否则货币贬值难有竞争力。依目前情况，中国当局只是收窄由人为因素而形成的强劲结算汇率，让即期汇价决定人民币的价值。

无疑，这次迈向较灵活汇率的政策是大致正面的，令人民币更能反映不断变化的基本因素。欧元和日圆汇价急跌，造成人民币实质有效汇率大幅上升；另一方面，考虑到中国和美国的增长和货币政策需要各有差异，人民币继续锁定美元汇价亦已经不合时宜。因此，国际宏观经济学的“三元悖论(impossible trinity)”正好应用于此：如果中国希望开放资本账户，同时保持货币政策自主权，就必须容许汇率出现较大的波动性。市场压力已累积了一段时间--于8月初，12个月人民币不交收远期外汇交易(NDF)已反映人民币兑美元下跌约2%，而即期汇价则持续处于2% 区间的上限。

虽然新机制具体如何落实仍属未知之数，但这次政策变动将可是中国金融改革的重要一环，有助中国迈向更开放的经济模式。过去一星期市场的恐慌情绪主要缘于机制推出后的不明朗因素有所增加；不过，只要人民币未来任何进一步贬值的步伐温和有序，更重要是与中国宏观经济基本因素的变化吻合，就不会对世界其他地区造成不稳或通缩压力。事实上，看中国政策如今能够更自由地支持国内经济的程度，并降低经济急速放缓的可能性，这次机制变动对全球经济整体上是利多于弊的。

注：标准人寿投资为英国标准人寿 旗下公司，总部设在爱丁堡，截至今年3月底止全球管理资产规模达2,584亿英镑。（完）