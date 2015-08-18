《路透晚报》--8月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低，因亚股疲弱打压市况

日本股市日经指数周二收低0.3%，受期货市场及其他亚股疲软的打压，因投资人担心中国经济放缓。日经指数收低近66点至20,554.47点，稍早的温和涨幅悉数回吐。东证股价指数近持平，报1,672.22点。

--中国股市：沪综指收跌6.1%创三周最大单日跌幅，国企改革板块大跌拖累大盘

中国股市沪综指收跌6.1%创三周最大单日跌幅，国企改革板块大跌拖累大盘。分析师指出，除国企改革板块这面多头大旗倒下外，本周股指期货交割以及上周末中证金表态持续发酵等均对大盘造成冲击，多因素叠加导致股指大跌，短线看仍有进一步惯性下跌空间。

沪综指收报3,748.164点，跌245.504点或6.147%。此前最大单日跌幅为7月27日的8.48%。上证A股今日成交7,214亿元人民币，上日为6,256亿元。

--香港股市：恒指收挫1.4%，市场担心人民币会继续贬值

香港主要股指盘中跌至六周最低水平，受内地股市大跌拖累，投资者担心中国还会让人民币进一步贬值。恒生指数跌1.4%，至23,474.97点，为去年12月以来最低收盘点位，且为连续第三日下跌。恒生国企指数跌1.8%，至10,770.05点，为2014年11月以来最低收盘点位，当时中国股市正展开一场轰轰烈烈的反弹。

--汇市：美国升息前景支撑美元，英国公布通胀数据后英镑触及日高

美元微升，上周人民币贬值可能引发全球汇率战的忧虑减轻，市场关注焦点又回到美联储升息前景上面来。市场交投清淡，美元兑多数新兴市场货币上涨。随着人民币兑美元即期继续下跌，新兴市场货币亦走低。0842GMT，美元指数几近持平，报96.789，摆脱上周所及一个月低点95.926。英镑兑美元在英国公布通胀数据后上涨，触及日高1.5672，数据公布前报1.5594。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因油价下跌增强低通胀担忧

欧元区公债收益率(殖利率)小幅下降，即将公布的英国和美国消费者物价指数(CPI)数据成关注焦点，市场担心全球陷入低通胀局面。德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.62%，其他公债收益率多为持平或略微下跌。希腊公债早盘表现最好，10年期公债收益率跌2基点，报9.14%，国际债权人正在对新一轮860亿欧元救助计划做出最后修改。

--国际油市：美国油价创逾六年低位，因需求前景疲软

美国油价创逾六年最低水平，交易商预计北半球夏季过去后炼油厂石油需求将减少，而亚洲一些国家经济疲软以及全球产量高企也加剧了投资者对供过于求的担忧。0844GMT，近月布兰特原油期货跌0.34美元，报每桶48.40美元。美国原油期货跌0.36美元至41.51美元。

--全球金市：金价走势挣扎，市场焦点转回美国升息

金价陷于窄幅区间，难以向上发展，因投资人在面对大多表现强劲的经济讯号时，预期美国将在短期内升息。金价上周终止周线七连跌，因中国突然贬值人民币协助带动部分避险买盘。然而随着人民币汇价趋于稳定，市场焦点已经转回即将到来的美国升息。0845GMT时，现货金扩大涨幅，报每盎司1,119.60美元。

--金属期市：伦铜创六年新低接近5,000美元，因对中国经济信心恶化

伦敦金属交易所(LME)期铜跌至六年新低，接近每吨5,000美元，因市场对中国经济的信心恶化，打击了已然因夏季制造业迟滞和美元走强而受影响的需求。

0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1.82%至每吨5,022美元。上海期货交易所期铜合约跌1.1%，至每吨38,790元人民币(6,059美元)。