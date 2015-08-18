中国汇市：人民币微幅收升，流动性不足下尾盘再现大行强力结汇

* 人民币微幅收升，中间价连三日小升

* 流动性不足令小额购汇即可推低汇价

* 尾盘大行强势结汇助人民币由跌转升

路透上海/北京8月18日 - 人民币兑美元即期 周二微幅收升，中间价连三日小涨。市场人士称，外管局最新结售汇数据显示客盘购汇需求旺盛，今日市场流动性不足使得小额购汇即可推低人民币汇价，但一早起便有大行结汇，并在尾盘再次强力出手，助推人民币由跌转升。

他们并称，在美联储加息前夕，人民币贬值使新兴货币腹背受敌，对新兴市场信心不足令资金持续往欧美流出，林吉特 、泰铢 等遭遇抛售纷纷大幅贬值；但中国毕竟底子厚，抗风险能力强，无需担忧人民币失控。短期维稳思维仍主导市场，人民币难现持续性贬值。

“（尾盘央行）狂干预，刚瞬间下来了快一百个点 ，市场太疯了。”一中资行交易员说。

另一外资行交易员表示，今日客盘购汇稍微偏多，整体流向与新兴市场相差无几；但对中国稳住汇率预期有信心，短期市场冲击之后，人民币还将以稳定为主。

中国国家外汇管理局周二公布数据显示，7月银行结售汇再现逆差2,655亿元人民币（等值434亿美元），此前则为连续两个月顺差。其中，银行代客结售汇逆差1,743亿元，创四个月最大，上月为顺差547亿元；银行自身结售汇逆差912亿元，上月为逆差418亿元。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩点评称，7月外汇市场供求明显恶化，在货币贸易项下的购汇意愿为58%，是2012年初欧债危机缓释之后的最高值，而结汇意愿则创历史新低，仅为52%；临近美联储加息时点，由于美元的全球中心货币地位导致了美联储货币政策具有明显溢出效应，跨境资本流出新兴市场的压力上升。

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双创出历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.61%至132.13，上月为环比涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为涨0.87%。

全球汇市方面，美元周二微升，上周人民币贬值可能引发全球汇率战的忧虑减轻，市场关注焦点又回到美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息前景上面来。

新兴货币方面，泰铢周二跌至六年多低位，因担心曼谷爆炸案可能损及该国旅游业。马来西亚林吉特更是在接近1998年实施本币盯住美元汇制之前的低位附近徘徊。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3938 6.3947 0.01% 中间价 6.3966 6.3969 0.00% 成交额 309.81亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大 +0.31%(上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 331 6.3835 6.4166 今年以来升贬幅度 -2.97% 2005年汇改以来升贬幅度 29.45% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,580 FXS>

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4445 6.4435 一年期NDF 6.5705 6.57