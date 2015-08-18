中国新债：天津定向发行总额45.4亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海8月18日 - 中国天津市财政局周二公告称，当日采用定向承销方式发行了总额45.4亿元人民币的地方政府债券，其中一般债券30.76亿元，专项债券14.64亿元；各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

天津市本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.38%、3.75%、4.03%和4.05%，三年期发行量为3.76亿元，五、七、10年发行规模均为9亿元。

专项债券期限含五年和七年，利率与一般债相同，发行规模分别为7.64亿元和7亿元。

天津市今日上午还招标发行了四期一般地方债和三期专项地方债，中标利率均较投标区间下限上浮10个基点（bp）。

最近两期公开招标的地方债，中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标；8月14日招标的青岛地方债各期限品种的中标利率则均高于投标区间下限10个bp。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 边竞；审校 张喜良)