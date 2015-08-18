中国新债：北京市下周二将招标发行总额91亿元专项地方债

路透上海8月18日 - 中国北京市财政局周二公告称，将于下周二(25日)招标发行总额91亿元人民币的专项地方债，其中置换债券78亿元，新增债券13亿元。

上述专项债券期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为15.6亿元、36.4亿元、15.6亿元和23.4亿元。招标时间为8月25日上午9:50-10:30，自8月26日起开始发行并计息，8月28日发行结束。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级均为AAA级。

最近几期公开招标的地方债，中标利率均明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标；随后招标的青岛和天津地方债各期限品种的中标利率则均高于投标区间下限10个bp。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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