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市场报道 | 2015年 8月 18日 星期二 17:24 BJT

《汇市简讯》美元/加元受疲弱油价支撑，油价距离六年低点不远

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* 加元持续为油价低迷所苦，目前美国西德克萨斯中质油(WTI)价格报每桶41.60美元

* WTI若续跌至每桶40美元，美元/加元可能升穿1.3213

* 1.3213为本月稍早创下的11年高点，之后的多头目标为1.35及1.40

* 据传在1.3150有企业买盘(1.3152为周一高点)

* 传言称1.32下方有更多卖单(1.3182为上周高点)

* 1.3060(自1.3152拉回低点)以及1.3017(8月14日低点)为支撑 (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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