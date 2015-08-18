更新版 1-台湾货币市场：短率稳于低水位，央行终止连五日调低隔拆利率

* 央行结束连五日调低代收隔夜资金利率

* 短率维稳低位

* 短票量仍少

* 债券附条件交易利率也在低档未变 (更新拆款以及央行发行存单细节)

记者 高洁如

路透台北8月18日 - 台湾银行间短率周二稳于低位，因央行终止连续五日调低短率。交易员表示，央行将隔拆利率暂止于0.370%的低水位，短率后续走势仍视央行动作而定。

他们认为，拆款市场需求持续不振，而央行在周一大降短率，周二持平的情况看来，不排除本周隔拆利率可能先于目前水位暂停。

〞需求不好啊，票券商都没什么票可以卖，〞一位小型民营银行交易员认为。

也有大型银行表示，上周至今，央行不但调低隔拆短率，连冲销的力道也连带小了很多，只不过若从银行间的准备数字来看，每日的超额准备数字并未爆冲，因此显示市场的资金可能是分配不平均，有的大多，有的大缺。

台湾央行周二委托银行代收隔夜资金利率终止连五跌，将隔拆利率暂停在0.370%。(背景资料请见 )

今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平 0.370% 0.370% 均利率

--隔夜拆款利率区间 0.290-0.410% 0.290-0.390%

--一周拆款利率区间 0.370-0.470% 0.370-0.450%

--两周拆款利率区间 0.400-0.435% 0.388-0.430%

**短票量仍旧很少**

短票方面，票券商交易员表示，先前央行连续多天调低短率，因此跟着反应短率走低，目前市场成交略向区间低位移动。但若央行暂时将短率停在目前水位，短票利率料也将先维稳目前的水准。

也有一位票券商交易员表示，若是大型指标银行调低了短票利率，站在票券商的立场当然会优先供应短票。但他也承认，多给的短票量能增加多少倒也很难说，很难加倍的给。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.52%，同于上日，区间低位成交较多。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.518%，前日在0.522%；上日成交量54.4亿台币，前日112.39亿台币。

台湾央行周二共发行1,941.5亿台币定存单。若较今日存单到期金额1,941亿台币，存单发行余额增加0.5亿。

台湾央行本周存单到期1兆9,995.1亿台币，本周余日的到期情况分别是周三4,663亿、周四5,884.3亿以及周五533.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为353亿台币，累积超额准备为3,038亿台币、加计前期1%的超额准备4,057亿台币。

**RP利率市场暂稳于目前水位**

债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，央行引导短率向下动作稍止，市场也准备在目前的利率水位暂时观望一下。

一位证券商交易员表示，利率低档可能先维持在目前水准，短期内区间低位不会再继续下跌，但会慢慢引导客户将成交利率慢慢向低档靠拢。

〞老大停了，我们就停了，〞一位票券商交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日；10天期以上公司债RP主要成交在0.60-0.62%，也大致持平上日。