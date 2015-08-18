亚洲橡胶：东京期胶跌至10个月低点，投机客扩大抛售

“投机客加速抛售，而终端用户又因为实物需求放缓选择离场观望，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。

“在对中国需求及其股市动荡的担忧情绪左右下，市场看跌人气浓重。”

中国股市周二重挫，因人民币兑美元贬值，引燃中国可能让人民币进一步贬值的担忧，尽管中国央行此前表示人民币没有持续贬值的基础。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌190元人民币，收于每吨12,025元人民币。

TOCOM期胶下行趋势已维持两个多月，受围绕中国需求放缓的担忧及石油等大宗商品价格下滑影响。

美国油价周二创逾六年最低水平，交易商预计北半球夏季过去后炼油厂石油需求将减少，而亚洲一些国家经济疲软以及全球产量高企也加剧了投资者对供过于求的担忧。

“除非看到全球需求有上升迹象或产胶国政府出面提振价格，否则市场仍将继续承压，”上述分析师称。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤128.9美分，下跌3.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/刘秀红；审校 杜明霞/李春喜)