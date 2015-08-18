欧洲汇市：英镑反弹，英国通胀数据超预期

市场目前预期美联储要么在9月行动，要么在12月行动。但预期英国央行要等到明年3月左右才会升息。

“市场的英国与美国利率预期存在巨大差异，因此现在的问题是：这种利率预期差异是否合理？”摩根士丹利的全球外汇策略主管Hans Redeker表示。

“今天的数据表明，这种差异过大，因此英镑走高。”

数据公布后，英镑/美元 涨0.6%，触及盘中高点1.5676。数据公布前约报1.5594。英镑/欧元 涨0.7%至0.7062英镑。

英镑贸易加权指数 升至94.5，为8月6日以来最高，并接近本月稍早创下的七年半高点94.7。(完)

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