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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 18:04 BJT

《全球汇市》中国股市重挫激发避险货币买盘，英镑受通胀数据推升

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1069 1.1080 -0.10 -8.50 1.2097

美元/日圆 124.25 124.38 -0.10 4.01 119.68

欧元/日圆 137.55 137.75 -0.15 -5.28 144.77

美元/瑞郎 0.9755 0.9791 -0.37 -1.87 0.9941

英镑/美元 1.5688 1.5582 0.68 0.74 1.5573

美元/加元 1.3099 1.3077 0.17 12.75 1.1618

澳元/美元 0.7351 0.7366 -0.20 -10.00 0.8168

新西兰元/美元 0.6583 0.6570 0.20 -15.57 0.7797

欧元/瑞郎 1.0802 1.0839 -0.34 -10.18 1.2026

欧元/英镑 0.7054 0.7109 -0.77 -9.04 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4265 9.4581 -0.33 0.19 9.4688

美元/挪威克朗 8.2499 8.2100 0.49 10.41 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/张涛；审校 张明钧/艾茂林/高琦)

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