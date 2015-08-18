中国金融：蚂蚁金服推出移动理财平台蚂蚁聚宝，满足大众理财需求

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月18日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴 关联企业蚂蚁金服周二宣布，推出一站式移动理财平台--蚂蚁聚宝，用以满足普通大众的理财需求。这是继支付宝之后，蚂蚁金服首次发布新的独立应用程序（APP）。
蚂蚁聚宝目前首批推出类似活期储蓄的余额宝、类定存的招财宝及基金超市等功能，未来还将支持通过余额宝购买股票等更多功能。另外，蚂蚁聚宝还将与纳斯达克市场合作，提供实时纳斯达克个股行情，未来还可购买海外基金，进行海外资产配置。
蚂蚁金服财富事务群总裁袁雷鸣指出，“蚂蚁聚宝是公司在互联网理财领域的一次重要尝试。通过一站式、低门槛的理财体验，我们希望让更多人开始关心和接触理财。”
他介绍称，据初步测算，在中国大约有七成居民从未接触过除存款以外的任何形式的理财，“我们的定位目标是大众投资者，就是拥有全社会20%财富的80%的投资者，希望未来能够覆盖上亿客户的投资理财需求。”
其实，余额宝、招财宝、股票行情等应用目前都已挂在支付宝APP下。他说，未来支付宝将完成更多场景的支付功能，满足日常生活高频支付功能。而蚂蚁聚宝则是聚焦于普通大众的理财需要和风险管理，是专注于投资理财的应用。
此次蚂蚁金服与控股子公司数米基金网合作，首批上线的基金产品超过900只，覆盖所有主流基金公司。而且蚂蚁聚宝实现基金赎回T+1资金到帐，行业平均则是T+3以上的到帐时间。
在海外资产配置方面，袁雷鸣介绍称，在大陆与香港基金互认已经开始实施的前提下，蚂蚁聚宝将来可以接入香港基金公司产品，届时基金品种将涵盖香港、美国及亚太地区的股市。而国内金融机构发行的合格境内机构投资者（QDII）产品，未来亦可能上线销售。
在支付宝平台上，目前已有逾2亿用户，余额宝规模近6,000亿元，招财宝累计销售了2,600亿元。对国内外基金公司而言，接入蚂蚁聚宝平台，意味着能与2亿多的客户或潜在客户对接。
目前，国内无论是互联网巨头，还是第三方理财机构都在积极推动一站式移动理财平台，希望能在这块快速增长的市场上抢占先机，例如腾讯 理财通、同花顺 、东方财富 等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”