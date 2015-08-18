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市场报道 | 2015年 8月 18日 星期二 18:20 BJT

《汇市简讯》英镑/美元触发1.5700上方停损单后，瞄准1.5720卖盘

1016GMT

* 英镑兑美元在触发1.5700上方的停损单后，瞄准1.5720卖盘

* 这是7月1日以来英镑首次站上1.57美元

* 欧洲盘初低点为1.5563，是在英国公布高于预期消费者物价指数(CPI)之前触及

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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