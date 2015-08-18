路透基点：兆丰商银为协胜发钢铁安排25亿台币再融资贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，初始牵头行兼簿记行--兆丰国际商业银行为协胜发钢铁厂股份有限公司安排25亿台币(7,700万美元)五年期再融资。
融资由两部分构成，A部分为最多25亿台币的信用证，B部分为最多25亿台币的循环贷。两部分合计规模不得超过25亿台币。
B部分贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率设为1.7%。
银行承贷3亿台币或以上，可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为20个基点。
银行承贷1-2.99亿台币，可获参贷行头衔，前端费为18个基点。
贷款以土地和建筑作抵押，借款人董事长为担保人。
承诺费为10个基点。银行答复截止日期为8月21日。
资金将用于为2010年7月获得的30亿台币等值五年期贷款作再融资。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”