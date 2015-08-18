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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 18:30 BJT

路透基点：兆丰商银为协胜发钢铁安排25亿台币再融资贷款--TRLPC

路透香港8月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，初始牵头行兼簿记行--兆丰国际商业银行为协胜发钢铁厂股份有限公司安排25亿台币(7,700万美元)五年期再融资。

融资由两部分构成，A部分为最多25亿台币的信用证，B部分为最多25亿台币的循环贷。两部分合计规模不得超过25亿台币。

B部分贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率设为1.7%。

银行承贷3亿台币或以上，可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为20个基点。

银行承贷1-2.99亿台币，可获参贷行头衔，前端费为18个基点。

贷款以土地和建筑作抵押，借款人董事长为担保人。

承诺费为10个基点。银行答复截止日期为8月21日。

资金将用于为2010年7月获得的30亿台币等值五年期贷款作再融资。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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