离岸人民币：台湾人民币汇率期货突破两万口，避险需求升温--期交所

路透台北8月18日 - 人民币贬值令投资人避险需求升温，周二台湾人民币汇率期货成交量迅速攀升至21,110口，也使得期货交易所设定的年度目标提前达阵。

期货交易所统计，以散户为主的“小型美元兑人民币汇率期货”<0#RTF:> 总计六个月份的契约合计成交19,519口，法人的“美元兑人民币汇率期货”<0#RHF:> 则成交1,591口。

期交所表示，人民币中间价在11-13日三度下调，兑美元贬值幅度达4.6%，是造成投资人避险需求升温的主因。

根据期交所的统计，包括在香港交易所以及新加坡交易所挂牌，以法人为主的人民币汇率期货，8月以来日均量都明显增加。其中香港截至17日的日均量达1,948口，上月为416口。新加坡本月日均量也从934口上升至1,468口。

台湾期货交易所董事长刘连煜甫于上周四称，上路即将满月的人民币汇率期货，交易以来平均单日成交量约6,500口，领先其他离岸中心。近期将积极拜访法人与赴海外推广，希望年底单日成交量可以扩大至两万口。