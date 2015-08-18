国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，因供给越发过剩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月18日 - 新加坡380-cst燃料油价格贴水周二扩大，因来自中东的更多供给令本已供给过剩的市场更是雪上加霜。
路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水分别扩大0.37美元和0.05美元，分别至每吨5.73美元和6美元。
阿布扎比国家石油公司正在求售220,000吨直硫残渣油，船期定在9月。
有两批80,000吨船货将在9月4-10日和9月9-15日起运，有60,000吨船货将定于9月22-30日发货。
这些招标均定于8月19日截止，有效期到8月23日。
虽9月来自西方国家的燃料油供给预期将维持平稳，大概在400万吨，但交易商称，供给仍充足，且正令价格承压。
据路透对船运数据的分析，9月约有402万吨重质馏分油抵达，略低于8月修正后的预估值406万吨。
市场消息面，科威特国家石油公司(KNPC)一官员表示，Shuaiba石油炼厂预期将在数天内重启运营，此前炼厂发生火灾不得不全部关闭。
现货交易成交了一笔，壳牌向摩科瑞售出20,000吨180-cst燃料油，船期定在9月2-6日，价格为每吨251美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”