修正-国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水扩大，因供给越发过剩(8月18日)

(更正：第三段应为“直馏残渣油”，非“直硫残渣油”)

路透新加坡8月18日 - 新加坡380-cst燃料油价格贴水周二扩大，因来自中东的更多供给令本已供给过剩的市场更是雪上加霜。

路透数据显示，180-cst和380-cst燃料油较新加坡现货报价贴水分别扩大0.37美元和0.05美元，分别至每吨5.73美元和6美元。

阿布扎比国家石油公司正在求售220,000吨直馏残渣油，船期定在9月。

有两批80,000吨船货将在9月4-10日和9月9-15日起运，有60,000吨船货将定于9月22-30日发货。

这些招标均定于8月19日截止，有效期到8月23日。

虽9月来自西方国家的燃料油供给预期将维持平稳，大概在400万吨，但交易商称，供给仍充足，且正令价格承压。

据路透对船运数据的分析，9月约有402万吨重质馏分油抵达，略低于8月修正后的预估值406万吨。

市场消息面，科威特国家石油公司(KNPC)一官员表示，Shuaiba石油炼厂预期将在数天内重启运营，此前炼厂发生火灾不得不全部关闭。

现货交易成交了一笔，壳牌向摩科瑞售出20,000吨180-cst燃料油，船期定在9月2-6日，价格为每吨251美元。(完)

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