国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，仍面临供给充足的压力

路透新加坡8月18日 - 亚洲柴油价差周二持稳，尽管有炼厂预计将关闭进行维护，交易员表示这显示该地区供给充足。

路透数据显示，含硫500ppm的柴油较新加坡报价的价差上涨0.02美元，至每桶负0.88美元。

行业消息人士表示，马来西亚国家石油公司(Petronas)以每桶升水约0.90美元的价格出售30万桶含硫10ppm的柴油给兴隆，船期为9月3-5日。

消息人士还表示，过去几周兴隆一直在从Petronas购买柴油，可能将船货运至新加坡，不能未能确认。

他们还表示，兴隆可能将船货运至新加坡，在普氏市场出售。

行业消息称，在中国，天津港发生化学品爆炸事件后油轮的作业仍然暂停。

一位消息人士表示，尽管一些船货可能前往其它港口，但一些船货的去处或有限，因为需要通过管道运送给最终客户，比如说机场。

科威特Shuaiba炼厂预计在“数日内”重启，这家科威特国家石油公司(KNPC)旗下炼厂的一位高管周二表示。之前该炼厂发生火灾导致关闭。

这位高管还表示，炼厂关闭预计不会影响油品的出口，因公司还有库存。

新加坡现货市场上，有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。

托克以每桶57.85美元的价格，从BP买入15万桶船期为9月2-6日、含硫500ppm的柴油。

联合石化以每桶较新加坡8月18-24日均价贴水0.10美元的价格，向壳牌出售25万桶船期为9月2-6日、含硫500ppm的柴油。

壳牌以每桶较贴水1.20美元的价格，从联合石化买入10万桶船期为9月13-17日的航煤。(完)

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