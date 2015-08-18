东南亚股市：泰股触及近一年半低点，爆炸案损及旅游类股并导致资金外流

路透曼谷8月18日 - 泰国股市周二触及近一年半低点，曼谷中心发生致命爆炸损及旅游业前景。印尼股市回落，此前公布的7月贸易数据疲弱，且印尼央行一如预期维持利率不变。

泰国SET指数 收低2.6%，报1,372.61, 为2014年3月来最低收位，成交量放大，为30日均量的两倍。

泰国交易所称外资净抛售69亿泰铢，为12月来最大单日净流出。泰铢 下滑至逾六年来最低。

印尼指数 跌1.6%，此前数据显示，7月进出口数据降幅均超过预期。印尼央行维持利率不变，因预期卢比将维持稳定。

其他市场涨跌不一。新加坡市场 回吐稍早涨幅，菲律宾股市 微幅收低。马来西亚市场 反弹，结束连续两日的跌势。越南股市 在银行股展开反弹的带领下收高。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 344.28 -3.34 -0.96 -16.19 410.77

新加坡 3049.65 -17.70 -0.58 -9.38 3365.15

马来西亚 1579.60 7.06 +0.45 -10.31 1761.25

泰国 1372.61 -36.13 -2.56 -8.35 1497.67

印尼 4510.48 -74.91 -1.63 -13.71 5226.95

菲律宾 7333.45 -3.39 -0.05 +1.42 7230.57

越南 580.22 7.07 +1.23 +6.34 545.63

(完)

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