美股业绩：沃尔玛第二季净利逊于预期，并调降全年财测

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月18日 - 全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart) 周二公布季度获利逊于预期，并下调全年财测，其股价盘前下滑2.6%。
截止7月31日止的第二季，沃尔玛净利降至34.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.08美元，上年同期分别为41亿美元和1.21美元。
据汤森路透I/B/E/S，分析师原平均预期，EPS为1.12美元。
就截止1月的全年来看，沃尔玛调降EPS预估至介于4.40-4.70美元，2月时预期为4.70-5.05美元。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。