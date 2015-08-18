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货币新闻 | 2015年 8月 18日 星期二 19:38 BJT

美股业绩：沃尔玛第二季净利逊于预期，并调降全年财测

路透8月18日 - 全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart) 周二公布季度获利逊于预期，并下调全年财测，其股价盘前下滑2.6%。

截止7月31日止的第二季，沃尔玛净利降至34.8亿美元，合每股盈余(EPS)1.08美元，上年同期分别为41亿美元和1.21美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师原平均预期，EPS为1.12美元。

就截止1月的全年来看，沃尔玛调降EPS预估至介于4.40-4.70美元，2月时预期为4.70-5.05美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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