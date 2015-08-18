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亚洲 | 2015年 8月 18日 星期二 20:07 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在三周低点附近，买家退潮

路透新加坡8月18日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌，徘徊在三周低点81
.95美元附近，因原油价格下跌以及围绕大宗商品有一些负面消息。
    
    买家大多都在观望，没有来自韩国的现货招标。最近一次招标是韩国
丽川石脑油裂解中心(YNCC)8月5日的招标。
    
    围绕科威特国家石油公司(KNPC)旗下Shuaiba炼厂供给的担忧消退，
之前该公司一位高管表示这座炼厂预计在几日内就会重启。
    
    一位在新加坡的交易说：“产量损失不会太大，如果在几天内重启的
话。”
    
    交易员预计，Shuaiba炼厂平均每月能产出10-12万吨石脑油。
    
    交易员表示印度石油公司(IOC)出售3.5万吨船期为9月2-4日的石脑油
，并表示这艘船货可能已经售给了日本的丸红，价格为FOB价每吨较中东
报价升水约20美元。路透未能获得第三方确认买家和价格。
    
    新加坡现货交易方面，有四笔汽油交易，未有石脑油交易。
    
    贡渥(Gunvor)分别从BP和卢克石油买入总计两艘船期为9月2-6日的92
号汽油船货，价格分别为每桶62.50美元和62.70美元。
    
    卢克石油也向中石油出售一艘船期为9月2-6日的92号汽油船货，价格
为每桶较新加坡报价升水0.90美元。
    
    PTT以每桶较新加坡报价升水1美元的价格，从BP购入一艘船期为9月2
-6日的92号汽油船货。(完)
      
         
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 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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