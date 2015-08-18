国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在三周低点附近，买家退潮

路透新加坡8月18日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌，徘徊在三周低点81 .95美元附近，因原油价格下跌以及围绕大宗商品有一些负面消息。 买家大多都在观望，没有来自韩国的现货招标。最近一次招标是韩国 丽川石脑油裂解中心(YNCC)8月5日的招标。 围绕科威特国家石油公司(KNPC)旗下Shuaiba炼厂供给的担忧消退， 之前该公司一位高管表示这座炼厂预计在几日内就会重启。 一位在新加坡的交易说：“产量损失不会太大，如果在几天内重启的 话。” 交易员预计，Shuaiba炼厂平均每月能产出10-12万吨石脑油。 交易员表示印度石油公司(IOC)出售3.5万吨船期为9月2-4日的石脑油 ，并表示这艘船货可能已经售给了日本的丸红，价格为FOB价每吨较中东 报价升水约20美元。路透未能获得第三方确认买家和价格。 新加坡现货交易方面，有四笔汽油交易，未有石脑油交易。 贡渥(Gunvor)分别从BP和卢克石油买入总计两艘船期为9月2-6日的92 号汽油船货，价格分别为每桶62.50美元和62.70美元。 卢克石油也向中石油出售一艘船期为9月2-6日的92号汽油船货，价格 为每桶较新加坡报价升水0.90美元。 PTT以每桶较新加坡报价升水1美元的价格，从BP购入一艘船期为9月2 -6日的92号汽油船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)