欧元债市：欧元区公债收益率上涨，因英国通胀和美国房屋开工数据强劲

路透伦敦8月18日 - 欧元区公债收益率周二上涨，此前英国消费者物价指数(CPI)意外上升，缓和对商品市场下跌可能令全球通胀迟滞的担忧，且美国房屋开工年率升至近八年高位。

油价周二跌向六年低位，此前中国股市下跌。中国是全球最大能源消费国。油价下跌是过去数周拖累欧元区公债收益率下降的一个关键原因。

英国7月消费者物价指数(CPI)同比小升0.1%，6月同比持平，7核心通胀触及五个月高位。接受路透调查的分析师原本预期7月CPI同比持平，一些分析师甚至预计7月同比下跌0.1%，和4月的情况一样。该数据令债市投资者松一口气。

在数据公布后，10年期英债收益率小升，抹去稍早跌势，德债收益率也缓慢地跟随英债收益率上扬。

德国10年期公债收益率 升2个基点，报0.65%。西班牙 和意大利10年期公债收益率 上涨4-5个基点，分别报1.98%和1.80%。

葡萄牙10年期公债收益率 上涨9个基点，报2.47%。

美国7月房屋开工年率连续第四个月超过100万户，且升至近八年高位，也推高公债收益率。

市场担心希腊政府的稳定性，也令二线欧元区公债受压。

希腊几位部长级高层人士周一表示，由于此前执政的左翼激进联盟党(Syriza)议员对该国新通过的援助协议表示反对，政府可能寻求信任投票。