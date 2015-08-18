欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七年半高位，因英国CPI好于预期

路透伦敦8月18日 - 英镑贸易加权指数周二升至七年半最高，此前公布的英国消费者物价指数(CPI)数据好于预期，提振对英国央行将在未来数月加息的押注。

英国统计局周二公布，7月CPI同比上升0.1%，预估为持平。7月扣除食品、能源和烟酒的核心CPI同比上升1.2%，此为五个月高位，6月同比升0.8%。

适值暑假，市场交投清淡，英镑成为市场焦点所在。英镑贸易加权指数 升0.8%，至94.8，此为2008年3月来最高。

英镑兑美元 触及七周高位1.5717美元，兑欧元 上涨逾1%，至0.7027英镑。

交易商等待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新会议记录和美国通胀数据，寻找美联储何时升息的最新线索。