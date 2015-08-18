欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七年半高位，因英国CPI好于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦8月18日 - 英镑贸易加权指数周二升至七年半最高，此前公布的英国消费者物价指数(CPI)数据好于预期，提振对英国央行将在未来数月加息的押注。
英国统计局周二公布，7月CPI同比上升0.1%，预估为持平。7月扣除食品、能源和烟酒的核心CPI同比上升1.2%，此为五个月高位，6月同比升0.8%。
适值暑假，市场交投清淡，英镑成为市场焦点所在。英镑贸易加权指数 升0.8%，至94.8，此为2008年3月来最高。
英镑兑美元 触及七周高位1.5717美元，兑欧元 上涨逾1%，至0.7027英镑。
交易商等待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新会议记录和美国通胀数据，寻找美联储何时升息的最新线索。
市场目前预期美联储要么在9月行动，要么在12月行动。但预期英国央行要等到明年3月左右才会升息。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。