英国债市：英债价格大跌，因英国通胀意外上升

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月18日 - 英债价格周二大跌，此前英国通胀数据好于预期，尽管仅微幅上升，但提振对英国央行将在明年初升息的押注。
在英国通胀数据公布后，30年期英债收益率 触及8月6日来最高水准2.578%。英国7月消费者物价指数(CPI)同比上升0.1%，分析师原本预期为持平。
对利率预期变动特别敏感的短期英债收益率也大幅攀升。
通胀数据扶助英镑贸易加权指数触及七年半最高。
短期英镑期货<0#FSS:>下跌，特别是2016年底和2017年合约，暗示市场对英国升息幅度的预期略为加大，也就是说政策收紧周期更为激进。
苏格兰皇家银行利率策略师Simon Peck表示，目前市场消化英国在明年2月升息的机率为约62%，早盘时为约55%。5月升息的可能性已完全被市场消化。
10年期英债收益率 触及日内高位1.89%，和可比德债收益率差走宽至124.4个基点，为两周最高。
10年期英债收益率尾盘上涨6个基点，报1.88%。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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